Gli spari dall'auto e la fuga a viale Italia: fermato 25enne di Avellino La sequenza, la denuncia

Spari a Viale Italia, nei guai un 25enne di Rione Valle. Individuato e denunciato il giovanissimo, che è stato oggetto anche di una perquisizione domiciliare.Le indagini sono affidate ai Carabinieri. In azione anche gli agenti della Squadra Mobile, che hanno raccolto alcune testimonianze. Sono stati sequestrati la pistola e i bossoli. Secondo quanto ricostruito il giovane avrebbe sparato in aria con una pistola a salve dopo aver litigato con la fidanzata. Il ragazzo è stato denunciato per esplosione pericolosa e procurato allarme. L’episodio è accaduto in viale Italia poco prima dell’una di notte tra sabato e domenica. Il ragazzo è stato subito intercettato da Carabinieri e Polizia. I colpi, secondo quanto accertato, sarebbero stati sparati da un’auto, un’Audi nera, sulla quale il 25enne pare viaggiasse da solo. Avrebbe messo in atto quel folle gesto dopo aver visto la fidanzata parlare con un altro giovane. Dopo gli spari in aria il giovane si sarebbe rapidamente allontanato. Nessuno, fortunatamente, ha riportato conseguenze