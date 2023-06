Spari nel Baianese: donna ferita in auto con colpi di arma da fuoco, si indaga Caccia all'uomo da parte dei carabinieri

Spari nel mandamento Baianese, in pieno giorno. Una donna, intorno alle 14 circa, è stata attinta da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava in auto. A sparare dalle prime notizie sarebbe stato un uomo. La donna, una 48enne residente a Sperone, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale ad Avellino. Ad allertare i soccorsi alcuni residenti che hanno notato l’auto in via Santa Croce ad Avella, dove la 48enne si era rifugiata dopo essere stata ferita. Dalle prime indiscrezioni sembra essere stata ferita al braccio sinistro, attinta da due colpi di arma da fuoco. I colpi sono entrati e usciti dall'arto e hanno mandato in frantumi il finestrino dell’auto. Sul posto sono intervenuti diverse auto dei Carabinieri della Compagnia di Baiano. È caccia all'uomo nella zona.