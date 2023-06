Malore in moto, si schianta e muore: tragedia a Villamaina Il dramma nel pomeriggio : morto un 40enne

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente all'altezza del bivio di Villamaina, in provincia di Avellino, nel quale è morto un uomo di 40 anni. La vittima stava percorrendo la ex strada statale 428 in direzione Gesualdo. Mentre viaggiava a bordo di una motocicletta, improvvisamente ha avuto un malore. L'uomo ha perso il controllo della moto, schiantandosi violentemente contro un albero. Immediatamente sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale e i soccorsi, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. La salma è stata già restituita ai familiari per consentire la celebrazione del rito funebre.