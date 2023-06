Insegue e spara l'ex in Maserati: resta piantonato in ospedale il 41enne fermato Anche la sua ex, vittima dell'agguato, è ancora ricoverata nello stesso reparto al Moscati

Resta piantonato in ospedale, nel pronto soccorso del "San Giuseppe Moscati" di Avellino, Rino C., l'autore della folle sparatoria, che ha seminato il panico nel primo pomeriggio di ieri e causato il ferimento di due persone.

Un inseguimento da film tra le forze dell’ordine e l’uomo responsabile di un tentato omicidio ai danni della sua ex compagna.Anche lei, Michela P., resta ricoverata in pronto soccorso, per le ferite ricevute al braccio da colpi di arma da fuoco esplosi dal suo ex. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. I due proiettili che l'hanno attinta al braccio sono entrati e usciti dall'arto.

Tra Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Sirignano e Sperone, la sequenza dei fatti che ha scatenato il panico. Scene da film con persone e famiglie barricate in casa per la paura. Un agguato in pieno giorno quello messo in atto dall'uomo che è entrato in azione a bordo della sua Potente Maserati. Il 41enne ha atteso che la donna salisse in auto, ha iniziato a sparare contro di lei dei colpi di pistola a Mugnano del Cardinale, la donna è fuggita su via Nazionale mentre l’uomo, ripetutamente, esplodeva colpi contro l’automobile. La 49enne che lo aveva già denunciato qualche mese fa per stalking, è riuscita a dileguarsi arrivando ferita ad Avella in via Santa Croce dove è scesa dall’auto, ferita, chiedendo aiuto, lasciando sul suo percorso una scia di sangue. I residenti hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. La scientifica ha effettuato i rilievi sul percorso compiuto.

Intanto ieri nella zona del Mandamento Baianese è scattata una caccia all’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

L’inseguimentoè durato ore, terminato intorno alle 17.30 con l’arresto dell’uomo che, dopo la fuga a folle velocità a bordo di una Maserati, si era barricato in casa opponendo resistenza alle forze dell’ordine costrette a sparargli contro. Colpito ai glutei si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale Moscati di Avellino, nello stesso ospedale in cui è stata trasportata la vittima con ferite al braccio sinistro, fortunatamente non in pericolo di vita.

Ma c'è anche un terzo ferito: si tratta di un passante raggiunto dai colpi che è stato trasportato presso la struttura ospedaliera di Nola.