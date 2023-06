Scompare nel 2004, la Procura riapre le indagini sul caso di Mario De Feo Riattivate le ricerche nel serinese in località Pescarola

A seguito della riapertura delle indagini, disposta dall'ufficio della Procura di Avellino, sulla scomparsa di De Feo Mario, avvenuta nel 2004, i carabinieri della Compagnia di Solofra stanno effettuando mirati accertamenti nel territorio del Comune di Serino ed in particolare in località Pescarola, dove ebbero a perdersi le tracce del De Feo, proprietario di un fondo agricolo in quella località.

Tutti coloro che sono in possesso di elementi utili per la ricostruzione della vicenda, sono invitati a mettersi a contatto con i militari di Solofra.

Il caso finì su Chi l'ha Visto

Mario De Feo detto Luigi, 45enne e irpino, è scomparso il 20 marzo 2004 dal suo ovile nei boschi di Serino (Avellino). "Dopo la mungitura, ha rimesso tutto in ordine, ha raccolto le sue capre nello steccato ed è sparito. Contrariamente al solito, intorno alle 9 non si sarebbe recato al solito bar vicino. Due conoscenti hanno detto di averlo visto. Il primo poco lontano dall'ovile, alle 7, mentre andava a cercare una capretta smarrita. Il secondo sarebbe l'unico ad averlo visto al bar verso le 9, insieme a due sconosciuti. Le ricerche con unità cinofile e un elicottero non hanno avuto esito. Una donna di Serino che lo conosce, ha dichiarato di averlo incontrato mentre si aggirava visibilmente scosso dentro l'ospedale di Monteforte Irpino (Avellino). Una caposala ha detto di averlo allontanato dal reparto di neurologia. Esattamente cinque anni prima la madre di De Feo era stata dimessa dallo stesso ospedale ed era deceduta due giorni dopo".