Vallata, pullman nella scarpata: emergono nuovi elementi sulla dinamica E’ verosimile che il 27enne, già fuori dall’auto dopo l’impatto sia stato colpito dal pullman

di Paola Iandolo

Pullman nella scarpata: è terminata l’autopsia sul corpo esanime di Malik Fall, il 27enne senegalese trovato privo di vita dai vigili del fuoco nella scarpata dell’A16 nel tratto compreso tra i comuni di Vallata e Vallesaccarda. Accertamenti fondamentali per stabilire con assoluta certezza la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità. Sul corpo di Malik Fall è stato riscontrato un trauma toracico e la frattura alle gambe. Ferite compatibili con un grave trauma.

Da una prima ricostruzione sembra che il 27enne uscito dall’auto dopo l’incidente avvenuto tra auto, sia stato colpito dal pullman e lanciato nella scarpata. Al momento solo un’ipotesi che dovrà essere confrontata con le conclusioni della relazione cinematica.

Ritiro patente

La polizia stradale ha provveduto anche al ritiro della patente per Giuseppe Soave, conducente del pullman Flixbus, finito fuori strada ed indagato per lesioni e omicidio stradale. Il suo legale Guerino Gazzella subito preannunciò di fare ricorso. Intanto è salito a quattro il numero delle iscrizioni nel registro degli indagati. La procura di Benevento contesta il reato dell’omicidio stradale al conducente del pullman G.S., R.O di Aspi, e a P.G dipendente di una ditta esterna e a M.G.F ex funzionari di Autostrade spa.

Ulteriori indagini

Proseguono le indagini da parte della procura di Benevento e della polizia stradale di Grottaminarda per risalire all’identità dei conducenti delle altre autovetture ritrovate sul luogo dell’incidente.