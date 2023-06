Tentato omicidio di Candida, il fascicolo ritorna al pubblico ministero L’uomo fu raggiunto da alcuni fendenti al torace al culmine di una lite dinanzi ad un bar del posto

di Paola Iandolo

Tentato omicidio di Candida, stamane era fissata la prima udienza dibattimentale per i fatti avvenuti il 28.7.2021, con il tentato omicidio di un 35enne. Episodio avvenuto nel comune di Candida. Ma la difesa dell’imputato - un 50enne incensurato del posto, rappresentato dagli avvocati Alberto Maria ed Elisabetta Acone - ha eccepito nuovamente l’omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini (415 bis) in favore dei difensori di fiducia prontamente nominati la sera stessa del fatto di sangue. Il Collegio penale, presieduto dal giudice Lucio Galeota - nonostante la ferma opposizione del Sostituto Procuratore, dopo una camera di consiglio - ha accolto l’eccezione proposta dai difensori sull’omessa notifica, restituendo a margine dell’udienza gli atti al pubblico ministero per la riformulazione del capo d'imputazione e degli adempimenti di rito. Dunque, tutto da rifare.