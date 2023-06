Avella, agguato all'ex compagna: Pellegrino Crisci trasferito in carcere Il 41enne di Sirignano sabato mattina verrà sottoposto all'interrogatorio di garanzia

di Paola Iandolo

Pellegrino Crisci, 41enne di Sirignano è stato dimesso dall'ospedale ed è stato accompagnato in carcere con le accuse di tentato omicidio della sua ex. Il 41enne doveva comparire davanti al gip Francesca Spella, stamane, ma le sue condizioni di salute non hanno consentito il trasferimento nel palazzo di giustizia. Dunque il gip ha convalidato solo la misura e ha rinviato l’interrogatorio di garanzia a sabato mattina alle ore 10. Interrogatorio che verrà effettuato in carcere.

L’agguato

Pellegrino Crisci, lunedì pomeriggio, dopo aver seguito la sua ex compagna Michela Principe, 49enne di Sirignano, l’ha ferita con colpi d’arma da fuoco. La donna voleva presentare un’altra denuncia nei confronti del suo ex, ma è stata bloccata dai colpi d’arma da fuoco esplosi contro di lei dal 41enne. Colpi che l’hanno raggiunta ad un braccio. Due giorni fa la 49enne ha lasciato anche l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. La donna ha lanciato anche un messaggio dopo l’episodio: “sono stata abbandonata dallo Stato, non serve a nulla denunciare, anzi si peggiorano solo le cose”.