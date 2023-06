Incendio Vallesaccarda: concentrazione diossine inferiore a valore riferimento Il verdetto dell'Arpac dopo i rilievi effettuati

In relazione all’incendio dello scorso 20 giugno, divampato sulla A16 Napoli-Canosa nel territorio comunale di Vallesaccarda, l'Arpac fa presente che dalle determinazioni analitiche effettuate su un campione prelevato nei pressi della galleria interessata dall’incendio, ai fini della determinazione di diossine e furani dispersi in atmosfera, è stata riscontrata una concentrazione pari a 0,016 pg/Nm3 (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente) nettamente inferiore al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica. In assenza di limiti normativi nazionali si fa riferimento al valore di 0,15 pg/Nm3 proposto dal “LAI-Laenderausschuss fuer Immissionsschutz - Comitato degli Stati per la protezione ambientale” della Germania.