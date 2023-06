Ennesimo disastro scongiurato in galleria sull'A16: incendio domato in extremis Due vetture di servizio del Gsa arrivano in pochi minuti ed evitano una strage

Ancora un incendio in galleria sull'A16 Napoli-Canosa dove sembra essersi abbattuta una maledizione nelle ultime settimane. E questa volta si è sfiorata una vera e propria strage nel tunnel a doppio senso di marcia, a Scampitella, al km 103 in direzione Napoli, dovuto al precedente rogo avvenuto nei giorni scorsi.

E' stato grazie all'arrivo immediato di due vetture di servizio del Gsa, gruppo servizio associato se davvero si è evitato un disastro.

L'arteria autostradale trafficata, l'autista del mezzo pesante, un Iveco Stralis in preda al panico e alla ricerca di aiuto, come pure gli altri utenti particolarmente spaventati. Gli operatori Gsa, sono stati preziosi nel domare le fiamme e riportare la calma segnalando subito la situazione di pericolo ed emergenza in atto. L'incendio è stato subito spento e il mezzo pesante messo in sicurezza in attesa poi dell'arrivo dei vigili del fuoco.

Un servizio rivelatosi di grande supporto ai vigili del fuoco e alla polstrada, che garantisce un primo intervento immediato essendo le squadre impegnate in pianta stabile in autostrada come vere e proprie sentinelle.