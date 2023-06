Avellino, ore 13.20: paura in via Crescitelli, non risponde: arrivano i vigili I vicini si sono allarmati, chiesto l'intervento di un'ambulanza

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi ad Avellino in pieno centro. In via Crescitelli, nel palazzo all'angolo con via Pionati c'era una persona che non rispondeva ai vicini. E' stato richiesto con urgenza l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale che sono giunti sul posto in pochissimi minuti, Con un'autoscale uno dei pompieri è riuscito a introdursi nell'abitazione. Tanti i residenti e i passanti con il fiato sospeso che si sono fermati a seguire l'intervento. Quando il vigile del fuoco ha richiesto l'intervento di un'ambulanza si è capito che la persona bloccata nell'appartamento era ancora in vita. Le operazioni di soccorso sono ancora in fase di svolgimento.