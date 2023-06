In auto con hashish nei calzini e marijuana: nei guai avellinese a Potenza La cannabis era nascosta sotto il sedile

Un 35enne della provincia di Avellino è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Pescopagano (Potenza) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nella serata di giovedì scorso, 22 giugno, i Carabinieri hanno fermato un'autovettura in personale in una zona periferica del paese. L'autista si è fermato solo alcuni metri dopo il posto segnalato dal militare e si è mostrato nervoso e preoccupato dall'accertamento. A quel punto i Carabinieri hanno deciso di approfondire la verifica procedendo ad una perquisizione personale dell'uomo che ha permesso di trovare, nascosto all'interno del calzino del piede sinistro, 3,5 grammi di hashish. Le operazioni di ricerca sono state quindi estese anche all'autovettura e, ben nascosta sotto il sedile del lato guida, è stata trovata una busta con 22,5 grammi di marijuana. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato tratto in arresto e ristretto ai domiciliari presso la propria abitazione.