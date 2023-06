Emergenza furti ad Avellino: "I ladri ci assediano, facciamo il massimo" Preso di mira il centro città. Giacobbe: "Non possiamo mettere un vigile per ogni portone"

Emergenza furti ad Avellino. Almeno tre i colpi messi a segno in appartamenti di via Carducci, via De Renzi e via Tedesco.

Non si esclude che ad agire possa essere stata la stessa banda. Non sono stati trovati segni d’effrazione ai portoni. Probabilmente i malviventi hanno usato dei passepartout particolarmente sofisticati. In zona c'è preoccupazione perchè dopo le villette in periferia ora viene preso di mira anche il centro città.

L' asssessore alla Sicurezza GIuseppe Giacobbe assicura: "Intensificheremo i controlli con la polizia municipale speriamo anche di notte, dopo aver approvato il bilancio proveremo a ragionare su qualche straordinario. I ladri ci stanno assediando, come istituzioni e forze dell'ordine stiamo provando a dare una risposta ma non possiamo piazzare un vigile ad ogni portone”.

Il tema della sicurezza si lega anche a quello della movida. Presto ci sarà un altra riunione del comitato di ordine pubblico. “Sicuramente ci saranno ulteriori provvedimenti - conclude Giacobbe - personalmente penso che i locali debbano smettere con la musica a mezzanotte”.