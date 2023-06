Fiamme Gialle, al Nucleo Operativo arriva il comandante Elisa Marzo Originaria della provincia di Lecce, 24 anni, si è arruolata nel Corpo nel 2018

Nella mattinata odierna, è giunta trasferita al dipendente Gruppo di Avellino il tenente Elisa Marzo che assumerà a breve l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo del citato reparto, in avvicendamento del tenente Roberto Catalano il quale, dopo tre anni di permanenza in città, sarà trasferito ad una nuova sede. Il Tenente Elisa Marzo, originaria della provincia di Lecce, 24 anni, si è arruolata nel Corpo nel 2018 e proviene dall’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo dove ha frequentato il 118° Corso di formazione per Ufficiali del ruolo normale – comparto ordinario “Monte Cimone IV”, conseguendo, al termine del percorso formativo quinquennale di studi, la laurea magistrale in Giurisprudenza.

Consapevole del prestigioso quanto oneroso incarico affidatogli, il tenente Marzo ha voluto assicurare fin da subito il suo massimo impegno per corrispondere al meglio alle aspettative di legalità economico-finanziaria dei cittadini che vivono nel territorio della provincia irpina. Il Comandante Provinciale di Avellino - colonnello Salvatore Minale ha dato il suo benvenuto alla giovane Ufficiale, augurandogli un proficuo e buon lavoro.