Rapina a Salerno, rintracciato a Contrada: 30enne arrestato Nell'ambito dei controlli della polizia sono state identificate 246 persone

Disposti dalla Questura, nel Comune di Avellino, proseguono i servizi straordinari “Alto impatto”, finalizzati, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena. Nelle operazioni, pianificate per le giornate del 26, 27 e 28 c.m., tese alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo, i furti in abitazione, sono state impiegate, oltre che le unità dell’U.P.G.S.P. anche alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli.

Numerosi i controlli eseguiti di persone e veicoli, in particolare nelle zone contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo nei giorni scorsi di incursioni predatorie. Eseguiti controlli presso le abitazioni o i luoghi di lavoro per verificare il rispetto da parte di soggetti sottoposti a misure delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza (persone sottoposte agli arresti domiciliari o ad altre misure, quali la libertà vigilata, l’affidamento in prova ai servizi sociali, la sorveglianza speciale, ecc.).

Inoltre, nell’ambito delle attività finalizzate sempre al contrasto dei reati contro la persona ed il patrimonio, la Squadra Mobile ha eseguito un ordine di carcerazione a carico di un trentenne, di nazionalità rumena, resosi responsabile nel 2011 di una rapina avvenuta a Salerno. Nello specifico l’arrestato, rintracciato in Contrada. in concorso con un’altra persona di medesima nazionalita’, con violenza e minacce sottraeva il portafogli ad una persona anziana all’uscita di una pizzeria ubicata sul lungomare del citato capoluogo di provincia. L’arrestato è stato condotto al carcere di Bellizzi Irpino.

Oltre alla predetta misura, complessivamente sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Persone controllate 246 di cui 39 con precedenti di Polizia e 3 cittadini stranieri;

Veicoli controllati: 157.

Violazioni al Codice della Strada: 5

I servizi continueranno nei prossimi giorni con cadenza periodica, interessando anche altri territori della provincia ritenuti sensibili.