Auto in fiamme in via Tedesco: paura nella notte ad Avellino, si indaga Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Auto in fiamme in Via Francesco Tedesco, paura ad Avellino nella notte. E' successo intorno all'una della scorsa notte.

I caschi rossi di Avellino sono riusciti immediatamente a domare l'incendio e garantire la sicurezza nella zona. Indagano i carabinieri per ricostruire dinamica e causa del rogo.Sono state prese in considerazione diverse possibilità e, stando a quanto si apprende, potrebbe trattarsi di un atto doloso.

L'arrivo immediato dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad altre vetture o alle strutture circostanti. I pompieri hanno lavorato con grande prontezza e abilità per spegnere l'incendio e proteggere l'area circostante da ulteriori danni. L'intervento coordinato con i carabinieri ha permesso di mantenere la sicurezza del luogo, garantendo che nessuna persona fosse in pericolo. Indagini in corso per comprendere l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.