Tragedia a Melito Irpino: 50enne si uccide nella sua abitazione Dolore in Valle Ufita per l'ennesima morte spinta dal mal di vivere

Un 50enne è stato ritrovato impiccato all'interno della sua abitazione. La tragedia si è consumata a Melito Irpino in una zona centrale del piccolo comune ufitano. Quando è stato dato l'allarme era ormai già troppo tardi. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. A nulla è valso l'intervento del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto i carabinieri. Dell'accaduto è stata informata la procura di Benevento che ha disposto il trasferimento della salma nell'obitorio dell'ospedale sannita per gli accertamenti medico legali. Non si conoscono i motivi del disperato gesto avvenuto sembrerebbe da un forte stato depressivo, dopo un primo tentativo non riuscito. Vicinanza da parte della comunità ai familiari e c'è chi pensa di dar vita ad una raccolta fondi a sostegno della madre dell'uomo.