Avellino, trovati 5 bossoli sul marciapiede di via Marconi: è giallo Sul posto la polizia, con la sezione Volanti e la Scientifica

È giallo in via Marconi ad Avellino. A pochi passi da Viale Italia e dalla chiesa di San Ciro, sul marciapiede sono stati trovati alcuni bossoli, apparentemente di una pistola. Sul posto la polizia che sta repertando i proiettili. La segnalazioni di un passante e poi la chiamata al 113. Sul luogo del ritrovamento i poliziotti della Volante. In seguito, anche gli uomini della Scientifica, che da una primissima analisi, avrebbero accertato che i bossoli appartengono a una pistola giocattolo. Ma ad ogni modo sono stati repertati e saranno sottoposti a ulteriori indagini per avere la certezza ed escludere, quindi, azioni violente.

Ricordiamo che nei giorni scorsi proprio a pochi passi da via Marconi, nei luoghi della Movida avellinese, sono stati esplosi colpi a salve tra giovani che hanno allarmato non poco la cittadinanza.