La caserma della finanza intitolata a Corrubia, l'ufficiale morto in guerra Ad Avellino la cerimonia il 5 luglio alla presenza del comandante regionale e Interregionale

Il Comando Provinciale Avellino, in data 5 luglio, con inizio alle ore 11.00, celebrerà l'intitolazione della caserma alla sede alla Medaglia d’Oro al Valor Militare - Sottotenente Regia Guardia di Finanza Attilio Corrubia, nato il 30.01.1918 ad Avellino e deceduto in Grecia, nel corso della Seconda Guerra Mondiale. All’evento, al quale presenzieranno il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale – Generale di Corpo d’Armata Michele Carbone e il Comandante Regionale – Generale di Divisione Giancarlo Trotta, interverranno le massime Autorità civili, militari e religiose della Provincia di Avellino e una rappresentanza delle Fiamme Gialle irpine in servizio ed in congedo.

Nel corso della cerimonia avrà luogo la scopertura della targa commemorativa ad opera di Liliana e Nicola Franchi, nipoti dell’Ufficiale decorato nel 1957, al quale fu tributata la medaglia d’oro al valor militare per gli atti eroici di cui si rese autore nel Peloponneso, nel periodo settembre 1943-gennaio 1944, con la seguente

motivazione: “Aiutante maggiore di Battaglione dislocato nel Peloponneso riusciva a sottrarsi all’atto dell’armistizio alla cattura da parte delle truppe tedesche e si aggregava a banda partigiana greca seguendone la rischiosa attività. Catturato in seguito a delazione e sottoposto a sevizie, si rifiutava di fornire qualsiasi elemento che potesse giovare al nemico. Condannato a morte mediante impiccagione, affrontava la prova suprema con intrepida fierezza ed ardimentosa serenità. Grecia settembre 1943-gennaio 1944”.