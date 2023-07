Movida blindata ad Avellino: fermate 92 persone tra alcol test e controlli I controlli nel week end

Movida, controlli a tappeto nel fine settimana.

I servizi di controllo hanno avuto luogo in pieno centro città e nelle aree urbane che maggiormente registrano la presenza di pub ed attività commerciali - Via de Conciliis - centro storico, Corso V. Emanuele, Viale Italia – Via Tuoro Cappuccini. In campo equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Mirati servizi sono stati posti in essere città, nelle ore serali anche per assicurare il rispetto delle norme di legge e delle Ordinanze e Regolamenti Comunali al fine di prevenire in tal modo degenerazioni lesive dell’ordine pubblico e dell’incolumità dei cittadini.

Complessivamente sono stati conseguiti i seguenti risultati:

sottoposti a controllo 77 veicoli,

controllate 92 persone delle quali 12 risultate con pregiudizi di polizia a carico;

contestate 2 violazioni al Codice della Strada

Con il concorso di unità operative della Polizia Stradale sono stati eseguiti 15 alcoltest, tutti con esito negativo.

Particolare attenzione è stata altresì posta nelle zone periferiche non urbanizzate, ma con insediamenti abitativi isolati, verificati altresì il rispetto delle prescrizioni da parte di pregiudicati tenuti al rispetto di prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza (persone sottoposte agli arresti domiciliari o ad altre misure, quali la libertà vigilata, l’affidamento in prova ai servizi sociali, la sorveglianza speciale, ecc.).