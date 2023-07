Sant'Angelo dei Lombardi: poliziotti in stato di agitazione: "Siamo pochi" La nota sindacale

Stato di agitazione della Polizia Penitenziaria dell'Uspp nella Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi (AV).

"Continua l'assegnazione di detenuti facinorosi decisamente non corrispondenti al regime penitenziario e alla tipologia dell’istituto. Mancato pagamento e accantonamento del lavoro straordinario svolto dal personale. Carenza di personale, in considerazione della recente apertura di due lavorazioni penitenziarie. Continua richiesta di personale dai nuclei provinciali, oltre a sopperire a tutti gli invii d’urgenza presso i nosocomi provinciali.

Per ultimo nella giornata odierna dei detenuti ristretti nell’area sanitaria per vari motivi, (che da giorni durante tutte le ore anche notturne battono inferriate, porte e finestre) hanno dato vita ad una protesta, rompendo il primo cancello di sbarramento lo spioncino dell’ultimo sbarramento ed allagando l’ingresso dell’infermeria, solo un

pronto intervento del personale ha scongiurato guai peggiori. Disordini si sono riscontrati in terza sezione, con i detenuti che hanno cominciato a battere le inferriate, stanchi di non poter riposare la notte, anche in questo caso la professionalità del personale ha consentito a riportare la calma.

Personale che ha sempre dimostrato dall’atto dell’apertura di questa casa di Reclusione professionalità ed abnegazione, ponendo a disposizione della stessa Amministrazione le capacità personali e professionali, collocando l’istituto tra i migliori d’Italia.

Per le motivazioni esposte, la scrivente Organizzazione Sindacale: Proclama lo stato di agitazione e annuncia l’astensione della mensa di servizio dal 04 luglio c.a.

Sottolineando qualora vi sia il perdurare della situazione di intraprendere iniziative più incisive".