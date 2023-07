Morso da una vipera: uomo in codice rosso in ospedale ad Avellino Si tratta di un 72enne di Salza Irpina

Un uomo di 71 anni di Salza Irpina, in provincia di Avellino, è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato morso da una vipera al dito di un piede. Si trovava all'interno di un fondo agricolo di sua proprietà. Soccorso dai familiari è stato trasportato con propri mezzi al pronto soccorso del "Moscati" di Avellino, dove i medici si sono subito messi in contatto con il Centro antiveleni dell'ospedale milanese "Niguarda". L'uomo, grazie al tempestivo intervento, non sarebbe in pericolo di vita.