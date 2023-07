Avellino, la Dia sequestra beni per circa 10 milioni di euro a Livia Forte Sequestrati 116 immobili riconducibili ai familiari di Lady Aste

di Paola Iandolo

Posti sotto vincolo 4 beni mobili registrati, 116 beni immobili, 61 rapporti finanziari e una società attiva nel settore immobiliare riconducibili a Livia e Modestino Forte (entrambi in carcere per il loro coinvolgimento nell’inchiesta Aste OK e accusati di turbativa d’asta e associazione a delinquere di stampo camorristico).

Il sequestro è stato disposto dal tribunale di Napoli su proposta avanzata direttamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli e dal Direttore della DIA. La misura di prevenzione patrimoniale è stata applicata ai due in quanto – ad avviso degli inquirenti – questi ultimi all’interno del sodalizio criminale avellinese avrebbero gestito fin dal 2016 il lucroso settore delle aste immobiliari, pilotando le stesse per favorire gli interessi del Clan.