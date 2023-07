Avellino, ladri scatenati: rubati orologi, borse firmate e libretti postali Colpi a raffica anche nelle zone meno centrali del capoluogo e in provincia

Ancora furti in centro città, Avellino è nel mirino dei ladri, che continuano a mettere a segno raid rapidissimi in altri papprtamenti del capoluogo. Stavolta ad esserepesa di mira una casa di via Pescatori. Anche in questo caso sono stati trafugati soldi contanti e oggetti preziosi .

Ma non è stato l'unico episodio. C'è stato un altro tentativo di furto in un garage di via Terminio. I ladri sono stati sorpresi e messi in fuga mentre cercavano di forzare il portone di ingresso ai box. Sul posto si sono arrivati gli agenti della Sezione Volanti della Questura,. Indagano le forze dell'ordine che anche in questi ultimi due recenti casi visionano le immagini degli impianti della videosorveglianza pubblica e privata che si trovano in zona e nelle immediate nelle vicinanze. Solo dieci giorni addietro sempre ad Avellino, erano state prese di mira abitazioni sempre del centro cittadino, ma anche le ville delle periferie, in modo particolare quelle di contrada Archi e contrada Sant’Eustachio. Si pensa a bande specializzate e composte da malviventi locali. Complessivamente sono stati rubatiorologi preziosi e borse griffate, denaro in contante e libretti postali per quattordicimila euro. In una sola casa sono stati sottratti ben sessanta orologi. Segnalazioni di criticità sono arrivate anche da Via Tedesco. Nei giorni scorsi colpi a segno anche a Serino, San Michele di Serino e Piano di Montoro. Quattro i colpi andati a segno, così come dell’hinterland del capoluogo (visite dei ladri a Cesinali, Atripalda e contrada Novesoldi).