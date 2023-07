Incubo furti: sventato il colpo grosso nella villa di un noto imprenditore Malviventi in azione a Villanova del Battista ma vince il sistema di allarme

Presa di mira la villa di un noto imprenditore ma il colpo grosso fallisce grazie all'immediata attivazione del sistema di allarme. E' successo a Villanova del Battista. E siamo non molto distanti dal territorio di località Orneta già martoriato dalle continue incursioni dei ladri nei giorni scorsi.

I malviventi, probabilmente sempre la stessa banda, che si presume possa arrivare dal casertano sono riusciti a fare irruzione nella villa dopo essere entrati dalla finestra di un bagno.

Una volta all'interno hanno cominciato a mettere a soqquadro a alcune stanza alla ricerca di oro e denaro ma il sofisticato dispositivo di allarme questa volta ha vinto su di loro mettendoli in fuga prima dell'arrivo dei proprietari e dei carabinieri immediatamente allertati. La loro azione è durata non più di cinque minuti. Miliatari all'interno con giubbotti antiproiettili, in un primo momento si pensava che fossero ancora all'intreno. In ausilio è giunta anche la polizia. Da una verifica effettuata, avrebbero portato via solo qualche oggetto.

Controlli sono stati effettuati in tutta la zona facilmente penetrabile da più fronti, ma senza alcun esito.

L'attenzione resterà altissimo da parte delle forze dell'ordine. Viene rivolto un appello alla collaborazione da parte di tutti nel segnalare la presenza di auto sospette in qualsiasi momento della giornata al 112-113-117 annotando soprattutto il numero di targa.