Bossoli trovati in via Marconi, episodio collegato con i fatti di Viale Italia? I cinque proiettili appartengono a una scacciacani: si indaga sull'episodio di due settimane fa

Si continua a indagare sul ritrovamento dei bossoli in via Marconi ad Avellino. Cinque i proiettili ritrovati sul marciapiede. Probabilmente appartenenti a una pistola scacciacani. Intanto, la polizia sta cercando di capire come siano finiti lì per terra. Ricordiamo che a pochi passi due settimane fa sono stati esplosi alcuni colpi a salve nel bel mezzo della movida. Il ritrovamento di ieri potrebbe essere collegato all’episodio accaduto quindici giorni fa proprio in viale Italia, quando un giovane di 25 anni originario di Atripalda ma

residente nel quartiere Valle, sparò in aria colpi a salve con una pistola.

I bossoli sono stati trovati a poca distanza dall’area dove vennero scoperti gli altri la sera tra il 18 e il 19 giugno, nei momenti successivi a quel fatto. Al vaglio anche un’altra ipotesi. Non si esclude, infatti, che le quattro cartucce scoperte ieri mattina possano essere state gettate da qualcuno per disfarsene: quattro erano sul marciapiedi e una nell'aiuola. Sono state repertate e sequestrate per gli approfondimenti tecnici necessari.