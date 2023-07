Grottaminarda, insolito salvataggio dei vigili del fuoco: recuperato un gheppio In contrada Ponticelli a Grottaminarda, dove un Gheppio pulcino era caduto dal suo nido

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda nel pomeriggio di oggi ha effettuato un insolito intervento di soccorso. Infatti su richiesta della dottoressa veterinaria Annese Cinzia i Vigili del Fuoco si portavano in contrada Ponticelli a Grottaminarda, dove un Gheppio pulcino era caduto dal suo nido e non sapendo ancora volare non riusciva a ritornarci. Il piccolo rapace, dopo essere stato visitato è stato riposto dai Vigili del Fuoco, di nuovo nel suo nido sano e salvo, facendolo riunire al resto della famiglia.