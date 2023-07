Videosorveglianza: dal Viminale quasi 2 milioni di euro per la Campania Ecco i comuni che riceveranno i contributi

"Buone notizie per la Campania sul fronte della sicurezza. Il Viminale ha pubblicato la graduatoria definitiva per l'approvazione dei progetti 2022 per la videosorveglianza. In arrivo quasi due milioni di euro per la realizzazione dei nuovi impianti nella nostra regione.

I Comuni che riceveranno il contributo dal Ministero dell'Interno sono in provincia di Salerno:

Pollica 135.338, Eboli 29.850, Positano 63.220, Pontecagnano Faiano 170.000, Ascea 23.627, Unione dei Comuni Alto Cilento 240.000, Unione dei Comuni Velini 250.000.

In provincia di Avellino: Lacedonia 39.098, Montefalcione 29.850, Salza Irpina 37.836, Moschiano 38.243; in provincia di Benevento: Montesarchio 115.000, Pannarano 46.393, Torrecuso 47.043.

In provincia di Caserta: Casaluce 93.872.

In provincia di Napoli: San Giorgio a Cremano 67.604, Ottaviano 19.207, Saviano 116.560 e Terzigno 249.621.

Un importante risultato

Un sentito ringraziamento al ministro Piantedosi e al sottosegretario Molteni che hanno annunciato e garantito anche altri importanti investimenti sulla sicurezza urbana nelle nostre piccole e grandi città della Campania anche per i prossimi anni". Così in una nota l'eurodeputato, Valentino Grant, segretario regionale della Lega per la Campania.