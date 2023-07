Parolise, incidente sull'Ofantina: coinvolte 3 moto e un'auto, 2 persone ferite Chiuso temporaneamente il tratto di strada: senso unico alternato

Lungo la strada statale 7 “Appia” Ofantina è provvisoriamente istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 314,500 a Parolise, per permettere, a seguito di un precedente incidente, l’ultimazione delle operazioni di recupero dei mezzi ed i necessari rilievi.

Il sinistro – che aveva precedentemente reso necessaria la chiusura al transito della tratta stradale – ha coinvolto tre motociclette ed un’autovettura, provocando il ferimento di due persone.

Durante la chiusura al transito, la circolazione era stata deviata in loco con uscite obbligatorie a San Mango per la circolazione proveniente da nord ed a Chiusano per la circolazione proveniente da sud.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il pieno ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.