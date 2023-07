Carcere di Avellino, manifestazione di protesta delle sigle sindacali Chiedono più tutela per il corpo della polizia penitenziaria

Riesplode la protesta dei sindacati della Polizia penitenziaria nei confronti della situazione di permanente emergenza del carcere di Avellino. Le organizzazioni Sindacali della Polizia Penitenziaria , SINAPPE , UIL,USPP, FP CGIL, CISL FP e CNPP, unitamente al Personale iscritto della Polizia Penitenziaria della Regione Campania e della provincia di Avellino, il giorno 10 Luglio dalle ore 8.30 alle ore 10.30 manifesteranno davanti alla Casa Circondariale di Avellino. Protestano -Contro la gestione Penitenziaria della Casa Circondariale di Avellino, oramai alla deriva. -Contro le Continue aggressioni al Personale di Polizia Penitenziaria da parte della popolazione detenuta. -Contro lo stato di abbandono del personale di Polizia. -Contro la Precarietà delle Relazioni Sindacali sia del Direttore che del Provveditore.

Chiedono con estrema Urgenza: più risorse Umane ovvero intervento mirato del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria anche con l’ invio di aliquota del GOM al fine di fronteggiare la sicurezza dell’istituto. Più certezza nelle regole di ingaggio nei confronti della popolazione detenuta e soprattutto dei detenuti facinorosi. Infine chiusura immediate della custodia aperta, motivo per la quale rappresenta una insicurezza per l’intero sistema Penitenziario l’apertura indiscriminata della Popolazione detenuta è il fallimento del principio di legalità. Alle ore 11.00 presso il Circolo della Stampa di Avellino ci sarà una conferenza stampa.