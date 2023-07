Colpi di pistola dall'auto in corsa nella zona tribunale, indaga la Mobile L'episodio avvenuto tra la notte di sabato e domenica

Ancora un episodio inquientante in cittaà. Ancora una sparatoria. Questa volta è avvenuto nei pressi del tribunale di Avellino. Due i giovani immediatamente identidicati e denunciati per aver sparato in aria colpi a salve. L'episodio la notte tra sabato e domenica intorno alle tre. Il rumore dei colpi ha scatenato caos e paura in zona. In allarme la gente che era ancora in strada e i residenti. Due giovani a bordo dell'autovettura dopo aver premuto il grilletto sono fuggiti via a tutta velocità. È bastato poco alla Polizia per individuarli.Si tratta di due ragazzi di Atripalda già noti alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione prima dei colpi ci sarebbe stata una rissa all'esterno di un locale della zona. Successivamente si sono allontanati per poi ritornare a bordo dell'auto dalla quale hanno premuto il grilletto. Ora indagano gli agenti della Squadra Mobile, agli ordini del vicequestore Gianluca Aurilia.