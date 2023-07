Avellino, nuovo clan Partenio: atteso per oggi il verdetto Il pm della Dda di Napoli, Simona Rossi, aveva chiesto per i 21 imputati, 400 anni di reclusione

E' atteso per la giornata di oggi il verdetto per i presunti affiliati al Clan Partenio. Sono 21 in tutto gli imputati nel processo che vede come principale indagato Pasquale Galdieri.

Chiuse le discussioni dei legali, stamane il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Napoli, Henry Jhon Woodcock potrebbe chiedere di replicare alle difese. Subito dopo i giudici si ritireranno in camera di consiglio per scrivere la sentenza.

Ricordiamo intanto che il pubblico ministero Simona Rossi della Dda, il 18 maggio scorso, al termine della sua requisitoria aveva invocato circa 400 anni di reclusione per i presunti affiliati al clan, dopo cinque ore di requisitoria. Discussione nella quale aveva ricostruito tutta la genesi dell’inchiesta e le accuse formulate nei confronti dei 21 imputati finiti a processo. Una requisitoria nella quale ave ricostruito anche il clima che si respirava negli anni in cui i presunti boss del sodalizio criminale imponevano la loro supremazia. In un passaggio il pm dell’antimafia ha precisato: “o si piegavano al volere dei Galdieri o potevano andare a pascolare le pecore”.

Il pubblico ministero ha chiesto:

1)Pasquale Galdieri 30 anni di reclusione

2)Nicola Galdieri 27 anni di reclusione

3)Carlo Dello Russo 30 anni di reclusione

4)Ernesto Nigro 20 anni di reclusione

5)Diego Bocciero 24 anni di reclusione (chiesta l’assoluzione per i reati di usura)

6)Luigi De Simone 18 anni di reclusione

7)Angelo Genito 22 anni di reclusione

8)Antonio Matarazzo 20 anni di reclusione

9)Giuseppe Moscariello 17 anni di reclusione

10)Ludovico Nittolo 19 anni di reclusione

11)Mario Rosania 18 anni di reclusione

12)Antonio Taccone 20 anni di reclusione

13)Carmine Valente 26 anni di reclusione

14)Giuseppe Giovanni Volpe 10 anni di reclusione

15)Renato Freda 17 anni di reclusione

16)Giuliana Brogna 6 anni di reclusione

17)Giuseppina Nigro 18 anni di reclusione

18)Martino De Fazio 9 anni di reclusione

19)Franco Ambrosone 9 anni di reclusione

20)Giuseppe Durante 22 anni di reclusione (chiesta l’assoluzione per i reati di usura)

21)Sabino Mariano 5 anni di reclusione