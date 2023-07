La droga nascosta nella sella dello scooter, arrestano un 18enne a Serino Denunciato anche un 17enne

I carabinieri della stazione di Serino hanno arrestato un 18enne e denunciato un 17enne del posto, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto a Serino in orario serale, i carabinieri hanno intimato l’“Alt” al conducente di un motociclo con due persone a bordo in transito. L’atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad approfondire le verifiche.

All’esito dell’attività, i due, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati trovati in possesso di 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, occultato all’interno del vano sella del motociclo.

Alla luce delle evidenze emerse, il 18enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire dinnanzi al giudice per essere giudicato con rito direttissimo, mentre il minorenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli. La droga è stata sottoposta a sequestro unitamente a due cellulari trovati in possesso dei predetti.