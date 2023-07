Avellino, si barrica nel tribunale perché rifiuta l'amministratore di sostegno Lo stimato medico legale Paolo Piciocchi è rimasto nel tribunale per quattro ore

di Paola Iandolo

Singolare protesta quella intrapresa dal professore Paolo Picciocchi oggi pomeriggio all'interno del Tribunale di Avellino. Il professore per ben quattro ore si è rifiutato di uscire. L'apprezzato medico legale ha espresso il suo disappunto per "la nomina di un amministratore di sostegno a suo carico, affermando di non essere una persona che necessita di tale figura e di essere completamente sano dal punto di vista psicosomatico, in grado di curare autonomamente i propri interessi". Il Professor Picciocchi ha dichiarato: "Ho fatto una ricusazione perché sono una persona totalmente sana. Il giudice tutelare ha commesso delle illegittimità e io ho presentato un'istanza al Ministro della Giustizia e, per conoscenza, al Procuratore della Repubblica. Voglio delle risposte."