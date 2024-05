Catania-Avellino 1-0, Pazienza: "Sgarbi e non Gori? La condizione fisica..." Il tecnico si è espresso così sulle scelte in attacco al "Massimino"

"Che si potesse far fatica l'avevamo detto e preventivato ma nei fatti la squadra ha retto abbastanza bene". Così Michele Pazienza si è espresso al termine di Catania-Avellino 1-0: "Abbiamo creato pochissime situazioni per segnare, ma abbiamo concesso poco. Abbiamo rischiato su un calcio piazzato in cui siamo stati beccati su una linea e poi hanno saputo sfruttare l'occasione per il gol".

"Gori non era al cento per cento, Sgarbi poco lucido nel finale"

"Sgarbi e non Gori? Mettere anche la doppia punta con il trequartista era una soluzione che abbiamo provato e che probabilmente cercheremo di adottare nella partita di ritorno, però la condizione fisica di Gori non ha permesso di poterla adottare già oggi. Ho visto troppo stanco Sgarbi nella seconda parte della ripresa e non mi sembrava il caso di applicare quella soluzione che ci potrà dare dei vantaggi, ma oggi non era il momento giusto per poterlo fare. Sgarbi aveva perso lucidità, Gori non era al cento per cento e mettendolo ancora prima avrei rischiato anche qualcosa in più. Marconi ha avuto dei problemi. Russo negli ultimi 20 minuti può spostare gli equilibri e dovrà fare di più nel match di ritorno. Sapevamo le difficoltà, si poteva fare qualcosa in più però purtroppo sono stati più bravi di noi. Cancellotti? Dopo il giallo era troppo a rischio di un'altra ammonizione. Sabato? Avremo bisogno della nostra gente per la spinta utile per passare il turno e dovremo tirare su una prestazione eccezionale per la semifinale”.