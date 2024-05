Ariano,lavori viadotto: mercato regolare e flusso oggi tutto sulla Variante Ecco le previsioni di questo mercoledì 22 maggio 2024

Mercato settimanale regolare in centro, nessun percorso alternativo in via Sant'Antonio, nazionale e corso Vittorio Emanuele ad Ariano Irpino. Traffico leggero e pesante solo ed esclusivamente sulla Variante regolamentato da semafori intelligenti della durata di pochi secondi. Sarà un mercoledì da banco di prova lungo la statale 90 delle puglie.

Fatta eccezione del disastro di lunedì scorso, sembra che sia andata meglio nella giornata di ieri. La polizia municipale d'intesa con le altre forze dell'ordine sarà pronta ad intervenire nelle ore di punta, in caso di ingolfamento del traffico, bloccando il transito sulla Variante e dirottando i mezzi inevitabilmente su via Nazionale. Tutto verrà deciso al momento in base al deflusso delle auto, mezzi pesanti e all'andamento dei lavori.

Un problema serio potrebbe presentarsi al passaggio di un eventuale trasporto eccezionale o mietitrebbie. La spazio attuale, delimitato da blocchi di cementi, difficilmente consentirà il passaggio di mezzi pesanti dalle dimensioni così grandi. E questo sarà davvero un grande problema. Rispetto al primo giorno da incubo, sembra che siano rientrati nella norma anche i tempi di percorrenza e relative coincidenze dei mezzi pubblici.

Gli interventi in atto, lo ricordiamo, riguardano il risanamento strutturale degli elementi d’impalcato in calcestruzzo armato e dei cordoli laterali, nella installazione di nuove barriere stradali e nella sostituzione degli appoggi delle opere, oltre alla nuova pavimentazione stradale, compresa la relativa segnaletica. Le attività consentiranno di potenziare gli standard di sicurezza e percorribilità della infrastruttura, incrementando la vita utile dell’opera.