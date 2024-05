Catania-Avellino 1-0: tabellino e voti dei lupi Assenza del peso offensivo, ma sulle scelte pesa la condizione fisica di Gori

Prova sottotono per l'Avellino al "Massimino" e impatto playoff negativo. I biancoverdi vivono una serata che appare di gestione senza vere soluzioni offensive e che cambia decisamente con il gol di Cianci con il Catania abile a sfruttare la chance nella ripresa per l'1-0 nel match d'andata. Ora i lupi sono chiamati alla vittoria nella gara di ritorno per accedere alla semifinale promozione. La condizione fisica di Gori, non schierato dal primo minuto e inserito solo nel finale per evitare rischi di uno stop definitivo, ha alterato le scelte su un undici ormai strutturato nel rush finale della stagione regolare con il peso offensivo garantito dal fiorentino in tandem con Cosimo Patierno. Sgarbi non ha assicurato i vantaggi generati in altre occasioni. I prossimi giorni saranno decisivi per valutare l'opportunità di un ritorno immediato al 3-5-2 con la doppia punta e con il jolly del trequartista a gara in corso che tanto ha determinato per il secondo posto al termine della stagione regolare.

Il tabellino

Serie C - Playoff

Secondo turno fase nazionale - Andata

Quarti di Finale

Catania-Avellino 1-0

Marcatori: 26' pt Cianci

Catania (3-5-2): Furlan; Monaco, Quaini, Castellini (36' st Celli); Bouah, Tello (17' st Kontek), Welbeck, Zammarini (17' st Ndoj), Cicerelli (7' st Marsura); Di Carmine, Cianci (36' st Chiarella). All. Zeoli. A disp. Albertoni, Donato, Rapisarda, Sturaro, Haveri, Chiricò, Costantino

Avellino (3-5-2): Ghidotti 5,5; Cancellotti 5 (1' st Rigione 6), Cionek 5,5, Frascatore 5; Ricciardi 5, De Cristofaro 6, Armellino 5,5, D'Ausilio 5,5 (24' st Rocca 5,5), Liotti 5,5 (24' st Tito 5); Patierno 5 (35' st Gori sv), Sgarbi 5 (35' st Russo sv). All. Pazienza 5. A disp. Pane, Pizzella, Llano, Mulè, Pezzella, Palmiero, Dall'Oglio, L. Varela, Marconi, Tozaj

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Zezza e Consonni

Quarto ufficiale: Turrini

VAR: Maggioni e Gariglio (AVAR)

Ammoniti: Cancellotti (A), Cicerelli (C), Cionek (A), Quaini (C)

Recupero: 2' pt, 6' st