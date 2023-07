Scontro tra pullman e auto a Flumeri: bilancio tre feriti Paura per tre dipendenti di un'azienda di ritorno da lavoro

E' di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la fondo Valle Ufita a Flumeri all'altezza dello stabilimento IIA. Per cause in corso di accertamento un pullman della società Air si è scontrato con una fiat panda, nella quale viaggiavano tre dipendenti tutti di un'impresa del luogo.

Alla guida del mezzo di trasporto un addetto alla manutenzione il quale stava svoltando in un incrocio per poi immettersi sulla carreggiata per fare rientro in deposito.

Sul posto due ambulanze del 118 allertate dalla centrale operativa di Avellino e i carabinieri a cui è affidata la ricostruzione della dinamica dell'incidente che poteva avere con conseguenze sicuramente molto più gravi. I feriti per fortuna non in gravi condizioni sono stati trasportati due al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi e uno ad Ariano Irpino.