Dramma e sconcerto a Forino, giovane trovato morto in un capanno Il 31enne si è suicidato: sul posto i carabinieri

Dramma a Forino, un 31enne, A.R.N. è stato trovato morto in un casolare di campagna. A fare il triste ritrovamento, è stato il fratello dopo aver attivato le ricerche. Sul posto i carabinieri di Forino agli ordini del luogotenente Raffale Fresa, ma anche il 118 che non ha potuto far altro che constatarne la morte. La salma è stata trasportata presso l’ospedale Moscati a disposizione del magistrato. Dolore e sconcerto nella comunità di Forino, dove il giovane era molto conosciuto. Ingote le cause che hanno portato all'estremo gesto.