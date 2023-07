Ladri scatenati a Serino: escalation di furti nelle case rubati soldi e preziosi A San Biagio di Serino più colpi in pochi giorni: siamo nel mirino dei ladri

Ancora furti in Irpinia. Questa volta, la frazione San Biagio di Serino è stata presa di mira da malviventi che hanno colpito diverse abitazioni. Quella che si è consumata è stata una vera e propria escalation di furti con più colpi messi a segno in rapida sequenza. Rubati denato, gioielli d'oro e orologi di valore. La notizia dei furti ha scosso la comunità locale, lasciando i residenti preoccupati per la propria sicurezza e i loro beni.

Le forze dell'ordine sono immediatamente intervenute, avviando indagini approfondite per identificare i responsabili di questi atti criminali e mettere fine a questa ondata di furti. I militari indagano per risalire all'identità dei componenti di una o più bande organizzate in furti nelle case. Le indagini sono ancora in corso e le autorità stanno dedicando risorse significative per individuare gli autori di questi crimini. Gli investigatori stanno raccogliendo prove sul luogo del crimine, analizzando le testimonianze dei residenti e utilizzando tecnologie investigative avanzate per ricostruire l'accaduto e individuare i colpevoli. Dal canto loro i residenti richiedono maggiori controlli sul territorio, soprattutto nelle zone isolate e contrade rurali.