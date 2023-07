Alla guida dell'auto, positiva a cocaina e alcool: ragazza denunciata Ritiro di patente per una giovane di Paternopoli

Nel fine settimana appena trascorso, la compagnia dei carabinieri di Montella ha messo in campo un dispositivo preventivo che ha visto il rafforzamento dei controlli,

sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Numerosi sono stati i posti di controllo effettuati sulle principali arterie, ancora troppo spesso teatri di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente triste dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada.

Nella circostanza, i Carabinieri della Stazione di Paternopoli hanno denunciato una giovane automobilista, sorpresa in evidente stato di alterazione psicomotoria. All’esito dei previsti accertamenti è risultata “positiva” a cocaina e cannabinoidi; inoltre le veniva riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida di veicoli.

Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, alla stessa è stata ritirata la patente. Nell’ambito dei medesimi servizi, i Carabinieri della Stazione di Nusco hanno segnalato alla Prefettura di Avellino una ventenne del posto trovata in possesso di una modica quantità di hashish, occultata in un pacchetto di sigarette. La droga è stata sottoposta a sequestro.