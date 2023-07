Rca a prezzi stracciati on line: è una truffa, individuati 5 uomini le indagini grazie alla denuncia di un uomo di Montemarano

Le truffe, un fenomeno odioso e persistente nel nostro contesto sociale, trovano un nemico implacabile nelle forze dell'Arma dei Carabinieri. La continua azione di prevenzione e repressione svolta dai militari mira a garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini contro queste attività criminali.

Un recente caso di indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Montemarano dimostra il loro impegno costante nella lotta contro le truffe. Tutto ha avuto inizio grazie alla denuncia di un uomo che, desideroso di assicurare il suo motoveicolo, era stato attirato da una polizza R.C.A. pubblicizzata su internet a un prezzo incredibilmente conveniente.

Mosso dalla fiducia verso l'offerta, l'uomo non ha esitato a richiedere un preventivo per la polizza e, credendo di avere a che fare con un'affidabile soluzione assicurativa, ha provveduto al pagamento del premio di 500 euro mediante bonifico bancario. Tuttavia, al momento di ricevere la documentazione via mail, il suo entusiasmo è stato spezzato da una spiacevole scoperta: il suo veicolo non risulta affatto assicurato.

La disillusione ha raggiunto l'apice quando l'uomo ha cercato di contattare l'assicuratore per chiarimenti, ma quest'ultimo si è improvvisamente reso irraggiungibile, lasciando l'ignara vittima senza risposte. A questo punto, la truffa era palese, e senza indugi, l'uomo ha deciso di presentare denuncia alle autorità competenti.

La ferma determinazione dei Carabinieri ha dato avvio a un'indagine approfondita, che ha consentito di identificare 5 presunti responsabili. Si tratta di uomini con età compresa tra i 23 e i 55 anni, residenti nelle province di Napoli e Caserta, già noti alle forze dell'ordine per precedenti reati simili. Grazie alle prove raccolte, i sospettati sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, con l'accusa di "Truffa in concorso".

Questo episodio dimostra ancora una volta l'importanza di iniziative come "Difenditi dalle truffe", promossa dal comando provinciale dei carabinieri di Avellino. La consapevolezza è fondamentale per prevenire e contrastare le truffe: riconoscere le situazioni a rischio e diffidare di offerte troppo allettanti, che potrebbero celare tentativi di truffa o prodotti di provenienza illecita.

La lotta contro le truffe è una battaglia costante, ma grazie alla dedizione e all'impegno delle forze dell'ordine, i cittadini possono sentirsi più sicuri e protetti. È fondamentale che ognuno faccia la propria parte, stando sempre vigili e collaborando con le autorità per sventare queste insidie. Solo attraverso la diffusione di informazioni utili e la consapevolezza collettiva possiamo sperare di ridurre al minimo il fenomeno delle truffe nella nostra società.

Il messaggio dei Carabinieri è chiaro: insieme possiamo sconfiggere le truffe, garantendo un ambiente più sicuro e fiducioso per tutti i cittadini. La prevenzione è la chiave per evitare di cadere vittima di questi inganni, e l'impegno delle forze dell'ordine rimane saldo nel proteggere e tutelare la comunità.