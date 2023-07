Paura a Sirignano: va a fuoco una baita, nessuna persona coinvolta L'incendio ieri sera alla località PIneta Ciglio

Nella tarda serata di ieri, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel Comune di Sirignano alla località Pineta Ciglio, per un incendio che ha interessato una baita in legno, in passato utilizzata anche come campo Scout e che ultimamente vedeva il suo utilizzo come punto ristoro per chi si recava a fare escursioni in montagna. Le fiamme che hanno avvolto la struttura sono state spente dalle due squadre intervenute dalla sede centrale del Comando di via Zigarelli, le quali hanno anche messo in sicurezza l'area. Al momento dell'accaduto non vi erano persone presenti all'interno della baita.