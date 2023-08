Trasporto eccezionale perde il carico: paura sull'Ofantina L'incidente che poteva avere conseguenze gravissime è avvenuto a Calitri

E' rimasta chiusa per ben sei ore la strada statale 7 Ofantina, in alta irpinia a Calitri a causa di un incidente che ha visto coinvolto un trasporto eccezionale. Per cause in corso di accertamento diverse lastre in ferro di oltre 100 quintali sono cadute sull'asfalto, fino a bloccare la carreggiata. Sul posto i carabinieri di Calitri, i vigili del fuoco di Bisaccia e l'Anas. Non risultano coinvolto altri veicoli.