Incidente a San Martino, anziana investita: muore in ospedale Sul posto la polizia municipale, dolore nella comunità

E' morta dopo alcune ore dal suo ricovero in ospedale, un'anziana, Assunta Pedoto, di 82 anni investita da un'auto in corsa. L'incidente è accaduto in piazza Europa. Il conducente della vettura, un anziano del posto, si è subito fermato per prestare soccorso alla donna. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale, dove è morta nel reparto di terapia intensiva. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale per eseguire tutti i rilievi del caso.

(foto di repertorio)