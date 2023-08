Avellino, la tragedia di Samuel: morto a 32 anni in moto sulla provinciale Ieri mattina il tragico impatto

Aveva solo 32 anni Samuel Del Sorbo, centauro originario di Caserta, morto in un incidente stradale avvenuto ieri mattina, 6 agosto, a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino. Il giovane era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un trattore. Doveva essere una domenica di gioia , in moto, una gita tra amici, in direzione di Monteforte Irpino. Samuel viaggiava in compagnia di amici, quando per cause da accertare è rimasto vittima del tragico impatto. L’impatto è stato violentissimo e fatale per il 32enne. Samuel era un tecnico informatico per Assicurazioni Generali a Napoli e svolgeva attività di consulenza.

Il drammatico incidente stradale ieri mattina, 6 agosto, sulla strada Provinciale nel comune di Mugnano del Cardinale in provincia di Avellino. Samuel Del Sorbo, era alla guida della sua moto quando, si è scontrato con un trattore. Alla guida del mezzo vi era un 50enne del posto, che non ha riportato ferite. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e la Polizia Municipale. Sul posto è giunto anche il magistrato di turno che ha autorizzato il trasporto della salma al Moscati di Avellino per eseguire l’autopsia. I mezzi coinvolti sono stati posto sotto sequestro. Si indaga per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.