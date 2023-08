Calitri, frantuma vetro auto e si scaglia contro il fratello: denunciato 30enne L'intervento dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Calitri hanno denunciato un trentenne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Danneggiamento aggravato”.

Questa notte, a seguito di segnalazione al 112, l’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi ha disposto l’intervento di alcune pattuglie nel centro abitato di Calitri dove un giovane, in evidente stato di agitazione, dopo aver infastidito alcuni passanti e frantumato un finestrino di un’auto dell’ASL, si era scagliato contro il fratello intervenuto per calmarlo.

Anche alla presenza dei Carabinieri, l’esagitato ha persistito nel suo comportamento furioso.

Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, il trentenne è stato affidato alle cure degli operatori del “118” che l’hanno accompagnato in ospedale per le cure del caso.