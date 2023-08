Carife, espulso da Benevento: arrestato in Irpinia Un 41enne di origini romene e senza fissa dimora si trova nel carcere di Ariano

Ieri pomeriggio a Carife, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, nel corso delle attività di monitoraggio del territorio, hanno proceduto al controllo di un 41enne di origini romene, in Italia senza fissa dimora. Dall’interrogazione alla banca dati delle Forze dell’Ordine, l’uomo è risultato destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale, già eseguito lo scorso mese di maggio.

Lo straniero, trovandosi sul territorio nazionale senza alcuna autorizzazione ed in violazione di quanto disposto dalla Procura della Repubblica di Benevento che ne decretava l’espulsione per un periodo di 5 anni, è stato tratto in arresto e, su disposizione della medesima Autorità Giudiziaria, associato alla Casa Circondariale di Ariano Irpino. L’arrestato è persona sottoposta a indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.