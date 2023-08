Casa vacanze con vista mare, ma era una truffa: vittima una donna irpina Nei guai 50enne di Brindisi: la casa doveva trovarsi a Torre dell'Orso. Incassato il denaro, addio.

I Carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina, a seguito di denuncia presentata da una donna del posto, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne della provincia di Brindisi, per il reato di “Truffa”. L’uomo aveva ingannevolmente pubblicato un annuncio su un noto sito internet per l’affitto di una casa in località “Torre dell’Orso” del comune di Melendugno (LE).

Quando la vittima ha scoperto quello che le sembrava un affare (una casa con “vista mare”), non ha perso tempo, contattando colui che si spacciava per proprietario dell’immobile.

Le serviva per l’intero mese di agosto, ha trovato disponibilità e, dopo una breve contrattazione, ha versato la caparra di 500 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, dopo aver incassato il denaro, il truffatore si è dileguato, rendendosi irreperibile sulle utenze fornite all’ignara acquirente. Solo a questo punto, la malcapitata si è resa conto dell’inganno subito e ha segnalato l’accaduto ai Carabinieri. Si ricordano ancora una volta gli utili consigli diffusi con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere,

diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti di provenienza illecita.