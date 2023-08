Ariano, fuoco nel capannone: distrutte 50 rotoballe di fieno i vigili del fuoco sono intervenuti a San Nicola Trignano

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle ore 12'00 di oggi 12 agosto, è intervenuta in contrada San Nicola Trignano ad Ariano Irpino, per un incendio che ha interessato un capannone di un'azienda agricola del posto, con al suo interno più di 50 rotoballe di paglia e fieno. In supporto alla squadra di Grottaminarda è intervenuta anche la squadra del distaccamento di Ariano Irpino ed un'autobotte dalla sede centrale di Avellino. La struttura in ferro e lamiere è collassata e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso. Il proprietario, un uomo di 50 anni ha riportato una lieve ustione e a scopo precauzionale è stato trasportato presso l'ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposto a cure mediche.